Secondo Tuttosport, Marcus Thuram figurerà difficilmente nell'undici titolare dell'Inter che domani scenderà in campo contro il Barcellona. Il francese potrebbe tornare finalmente tra i convocati, ma la parola definitiva sulla sua presenza nella semifinale d'andata di Champions League verrà messa oggi ascoltando le sensazioni provate durante l'allenamento della rifinitura.

Nel caso in cui Tikus non dovesse partire dal 1', sono due le opzioni per Simone Inzaghi: una punta classica al fianco di Lautaro Martinez (Taremi favorito su Arnautovic) oppure un centrocampista in più come Mkhitaryan o Frattesi a sostegno del Toro.