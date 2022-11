Romelu Lukaku potrebbe ricevere la visita in Qatar di Piero Ausiliio, la prossima settimana. Il ds nerazzurro, scrive Tuttosport, "volerà in Qatar per vedere alcune partite e per riaprire i canali diplomatici con gli operatori di mercato e i dirigenti delle altre grandi d’Europa presenti nell’emirato". Al momento Big Rom è in Kuwait per l'avvicinamento ai Mondiali. La risonanza di ieri è stata confortante: l'auspicio di Inzaghi è che il giocatore faccia un grande Mondiale e torni più forte di prima a guidare i nerazzurri.