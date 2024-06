Emil Audero lascerà la Sampdoria dopo l'annata vissuta in prestito all'Inter. Secondo Tuttosport, però, non c'è soltanto il Como interessato all'estremo difensore nerazzurro. In pressing su Audero, infatti, c'è anche il Nizza, che disputerà l'Europa League dopo la buona stagione da poco conclusa nella Ligue 1.