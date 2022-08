L'Inter batte senza affanni lo Spezia e vola per una notte prima in classifica a punteggio pieno e in solitaria. Nella serata di San Siro l'attenzione era principalmente sul rientrante Lukaku e sul confermato Skriniar, come sottolineato oggi tra le pagine di Tuttosport. "Ieri sera l’attenzione dei tifosi, oltre 71mila, era tutta per due giocatori, Lukaku, al ritorno a San Siro dopo la stagione “di transito” a Londra (ma il belga non giocava davanti ai suoi sostenitori dal 12 febbraio 2020, Inter-Napoli 0-1 di Coppa Italia, poi arrivò il Covid...), e Skriniar, tolto ufficialmente dal mercato 24 ore prima dal presidente Zhang - si legge -. Gli applausi per il belga non sono mancati, anche se la Curva Nord, come aveva anticipato già nei giorni del suo ritorno, non lo ha ripagato con dei cori personalizzati: ci sarà tempo. Acclamato invece lo slovacco: un vero acquisto per i tifosi e forse anche per Inzaghi".