Arnautovic, Beto e Simeone. Sono questi, come conferma Tuttosport, i tre nomi annotati nella lista degli obiettivi del Torino per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Il budget a disposizione del ds Vagnati è di 8 milioni, ma per quanto riguarda l'austriaco e l'argentino "la questione si fa ancora più complessa" visti i recenti elogi dei due allenatori, ovvero Inzaghi e Conte.

Arna e Simeone restano comunque "due obiettivi caldi" secondo il quotidiano, ma pure cari: l'interista per l'ingaggio da 3,5 milioni a stagione, il napoletano perché ha il cartellino vale 15 milioni. Sullo sfondo resiste Beto (che è il preferito di Vanoli), anche se può essere più facile arrivare a Jovic.