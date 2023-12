Davanti a sessantamila tifosi si gioca stasera a San Siro la sfida tra Inter e Bologna. In campo ci sarà un grande ex, Marko Arnautovic, reduce da un'esperienza in Emilia in cui il rapporto con Thiago Motta, come lo definisce Tuttosport, è stato alquanto "frizzante".

Notte di esami per l'austriaco, che ancora non è riuscito a mostrare le sue qualità e vuole ripagare la fiducia, ma anche per Frattesi, Asllani e Klaassen a centrocampo e Carlos Augusto a sinistra.

Inzaghi è reduce da due stagioni in cui ha vinto la Coppa Italia, ma in entrambi i casi agli ottavi di si è salvato ai supplementari contro Empoli e Parma.