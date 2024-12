Urbano Cairo e Davide Vagnati, rispettivamente presidente e direttore tecnico del Torino, hanno promesso all'allenatore Paolo Vanoli un rinforzo in attacco per gennaio. Ne scrive oggi Tuttosport, che rilancia il nome di Arnautovic per i granata.

Al momento i passi avanti per acquistare un giocatore sono "tendenti allo zero", si legge sul quotidiano. Beto è un obiettivo lontano e Simeone costa 15 milioni di euro. E Arnautovic? Piacerebbe eccome a Vanoli, ma i granata non sono ancora stati in grado di presentare un'offerta concreta. Inzaghi non lo schiera granché, ma lo considera un riferimento importante in spogliatoio e l'austriaco guadagna 3,5 milioni a stagione.

Il Torino può arrivare può al massimo a 2,7 totali per 18 mesi, ma dopo una serie di sondaggi indiretti Vagnati ha già tirato il freno. Sarebbe inutile presentare una proposta concreta se si sa già che verrà ritenuta non all'altezza, considerando che l'austriaco può trovare un contratto da svincolato tra sei mesi anche in zone come Usa o Arabia, dove guadagnerebbe certamente di più.