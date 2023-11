Ci sarà anche Marko Arnautovic mercoledì a Salisburgo per la prossima trasferta dell'Inter in Champions League. Come riporta oggi Tuttosport, l'attaccante ha svolto il primo allenamento completo con i compagni di squadra ieri e quindi salvo sorprese sarà convocato. A differenza di Cuadrado che ha svolto di nuovo personalizzato e quasi certamente non sarà in Austria.