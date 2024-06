Da spauracchio a opportunità. Secondo Tuttosport, l'Arabia può diventare per l’Inter un'ancora di salvataggio per quegli elementi che non fanno più parte del progetto come Arnautovic, Correa e Radu.

E se per Pavard e Lautaro le offerte sono state subito rispedite al mittente, come era già capitato per Calhanoglu, lo stesso non verrebbe fatto per altri come i tre citati in precedenza. Anche per questo motivo, giovedì i dirigenti nerazzurri hanno incontrato in sede Fahad Alqarni Sarih, agente della 11Mangmt e intermediario per operazioni con club sauditi. Il romeno e l'argentino sono certamente in uscita, mentre l'austriaco vorrebbe restare e Inzaghi lo terrebbe volentieri, ma senza il suo addio difficilmente si potrebbe arrivare a Gudmundsson.