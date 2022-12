Anche il Torino su Jesus Vazquez, esterno mancino del Valencia che tanto piace anche all'Inter e che ai nerazzurri è stato accostato sovente nelle scorse settimane. Emiliano Moretti, braccio destro di Vagnati, è stato in Spagna per l'amichevole tra i valenciani e il Clermont: obiettivo di mercato? Sì secondo Tuttosport. "Sotto contratto sino al 2025, ora vuole lasciare il Valencia: gioca troppo poco, con Gattuso non sono esattamente rose e fiori, ha chiesto di essere ceduto e da almeno un paio di settimane il suo club ha scoperto che il Torino è interessato per gennaio - si legge -. Vagnati lo valuta sui 3 milioni, gli spagnoli però ne chiedono più di 4.