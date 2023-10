Asllani e Soucek erano gli osservati speciali ieri sera per il ds dell’Inter, Piero Ausilio, che ha assistito dal vivo ad Albania-Repubblica Ceca. "L’interista, che ha giocato tutti e 97 i minuti della sfida, è stato molto manovriero, ma quello che gli è mancato è stato probabilmente un acuto, una grande azione, un assist o un gol. Serata comunque utile per mettere minuti nelle gambe e per fare il pieno di fiducia - riferisce Tuttosport -. Partita diversa, invece, per Soucek. Che ha sicuramente fatto vedere quanto sia bravo nel gioco aereo: di testa, rispetto ai rivali, le ha prese tutte lui".