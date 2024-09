Francesco Acerbi tiene ancora botta, quindici mesi dopo la finale di Champions League in cui già aveva imbrigliato Erling Haaland. Che viaggia a un ritmo da schiacciasassi, come scrive Tuttosport, ma che è andato lo stesso a sbattere contro l'argine posto dalla difesa interista.

Neutralizzati anche Savinho e De Bruyne nel primo tempo, uguale sorte per Bernardo Silva, Grealish, Foden. Una grande solidità di reparto, tanto che Sommer non è stato certo super impegnato. Acerbi, in particolare, ha superato brillantemente l'esame di inglese, risultando l'antidoto per Haaland. Alla faccia, si legge ancora, di chi pensa sia il caso di andare in pensione per lasciare spazio ai più giovani.