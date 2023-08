Simone Inzaghi, nell’allenamento mattutino di ieri, ha potuto contare su tutti i calciatori della sua rosa, ad eccezione di Francesco Acerbi, che ha svolto un personalizzato e che quindi non partirà questo tardo pomeriggio per Cagliari. Lo conferma anche Tuttosport che quindi dà per certo il forfait del difensore per la Sardegna.

"A proposito di formazione, si va verso la conferma dell’undici titolare sceso in campo contro i brianzoli. Anche se questa mattina e nel risveglio muscolare di domani, Frattesi e Arnautovic, pronti ad insidiare Mkhitaryan e Thuram, faranno di tutto per rinfocolare i dubbi del loro allenatore affinché possano scendere in campo dal primo minuto contro la squadra di Ranieri".