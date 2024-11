Nella giornata di domani, Francesco Acerbi tornerà a lavorare già in gruppo. Una buona notizia, sottolineata da Tuttosport. Allo stesso modo si dovrebbe allenare coi compagni anche Davide Frattesi, per entrambi resta da capire se i due ci saranno o meno domenica contro la Fiorentina. Oggi, invece, ci saranno gli esami per Benjamin Pavard dopo il problema muscolare accusato contro il Lipsia.