Come conferma anche Repubblica tra le sue pagine, nel 'caso Acerbi' le ipotesi sul tavolo sono tre: assoluzione, 10 o più giornate di stop per condanna per razzismo o una squalifica meno pesante per "condotta gravemente antisportiva". La decisione del Giudice sportivo sui fatti di San Siro (che coinvolgono anche Juan Jesus) durante Inter-Napoli sono attese per la prossima settimana.

Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale di Milano su Steven Zhang, anche il quotidiano generalista ribadisce che la società Inter è completamente estranea alla vicenda. China Construction Bank chiede comunque anche al club nerazzurro di riconoscere al suo presidente uno stipendio, in modo tale da poterglielo poi pignorare. "Oggi, come tutti i presidenti della storia interista, non percepisce infatti alcun compenso dal club", ricorda Repubblica.