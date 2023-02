Lautaro è tornato da Doha con l’anima in spalle, l’orgoglio per la felicità più pura di cui possa godere uno che gioca a pallone gli ha spolverato via la stanchezza e soprattutto ne ha fatto un attaccante migliore perché si vede a occhio nudo che sta in campo con un’altra spigliatezza, con una nuova autorevolezza, con una convinzione nei propri mezzi che solamente chi è salito in cima al mondo può avere. I francesi sconfitti sono invece la zavorra del Milan: loro sono rientrati con il cuore in cantina, con la bruciante delusione della sconfitta", si legge.