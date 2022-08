Nell'analisi offerta da La Repubblica sulla vittoria dell'Inter in quel di Lecce viene concesso spazio anche all'episodio più discusso della serata, vale a dire la mancata espulsione di Baschirotto nel primo tempo. Il giornale in merito ha le idee chiare e parla di chiara svista da parte del direttore di gara Prontera: “Non ha aiutato l’Inter, tecnicamente molto superiore, il fatto che presto la partita si sia trasformata in rissa. Su un campo pesante, inzuppato dalla prima vera giornata di pioggia che Lecce abbia conosciuto da tre mesi a questa parte, ogni intervento rischiava potenzialmente di far male. E malissimo ha fatto a Lautaro la scivolata a valanga di Baschirotto, che l’arbitro Prontera, leccese di nascita, ha generosamente punito con il solo giallo, accendendo gli animi in campo”.