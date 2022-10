"Con il ritmo che tengono Napoli e Milan, l’Inter se non vuole farsi staccare, da ora alla pausa per il Mondiale, deve vincerle tutte o quasi " è l'apertura della Repubblica , nell'analisi sulla trasferta di questa sera a Firenze, dove i nerazzurri dovranno affrontare "la convalescente Fiorentina di Italiano". Un obbligo, quello di fare punti, che conosce bene Simone Inzaghi che alla vigilia ha parlato non a caso di "trasferta dura" sulla quale ripone fiducia. Sentimento che inevitabilmente regala il filotto di risultati positivi delle ultime uscite, arrivate finalmente dopo un inizio stagionale infelice .

"La Fiorentina non vince da più di un mese" ricorda il quotidiano romano che sottolinea come gli ultimi tre punti portati a casa dalla squadra viola risalgano al successo casalingo contro il Verona; motivo per il quale "la gara con l’Inter è l’occasione per provare a vincere contro una grande, dopo i pareggi con Napoli e Juventus". Un'impresa vera e propria quella che la squadra di Vincenzo Italiano tenterà di fare questa sera contro un'Inter orfana di Lukaku e Brozovic, ancora ai box, specie considerando i numeri realizzativi dei padroni di casa, a loro volta privi di Jovic, dolorante a un’anca. In compenso però i toscani possono tornare a contare su, Amrabat rientrato dalla squalifica e pronto a dare una mano nella speranza di ritrovare verve e punti anche in campionato, dopo il 5-1 della scorsa settimana in Conference.