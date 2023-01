L'Inter non brilla ma passa a Cremona, raccogliendo tre punti che al momento permettono ai nerazzurri di stare al secondo posto in classifica in attese delle altre. "Va bene ma non va bene, per citare una vecchia intervista di Orrico ai tempi in cui guidava l’Inter - scrive oggi Repubblica tra le sue pagine -. Martedì con l’Atalanta in Coppa Italia e sabato contro il Milan nel secondo derby del 2023 quello che si è visto allo Zini potrebbe non bastare. Ma quel che conta, con il Napoli che scappa e le romane che incombono, era comunque il risultato".