Anche i colleghi de La Repubblica confermano: non è escluso che mercoledì sera, contro il Barcellona, Simone Inzaghi possa decidere di schierare una sola punta, con Henrikh Mkhitaryan a vestire i panni del rifinitore. L'alternativa, visti i forfait praticamente certi di Romelu Lukaku e Joaquin Correa, conduce alla conferma del duo d'attacco Dzeko-Lautaro, con l'armeno pronto a subentrare a gara in corso. Per il resto, a livello di formazione, i dubbi principali riguardano il centrocampo: dopo la prova incolore di Kristjan Asllani come vice Brozovic a Reggio Emilia, il tecnico potrebbe scegliere di disegnare una mediana pesante con Roberto Gagliardini chiamato a fare da frangiflutti di fronte alle ondate del gioco blaugrana, insieme a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.