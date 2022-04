I consigli per gli acquisti di Massimo Moratti e Pierpaolo Marino dominano la parte centrale della prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 12 aprile 2022. " Inter, prendi Dybala" , il titolo sotto la foto della Joya in nerazzurro. "Moratti sponsorizza Paulo: 'fortissimo, lo vorrei subito'", si legge ancora.

In taglio alto un altro riferimento al calciomercato della Beneamata, in particolare all'obiettivo Gleison Bremer: "Vale solo 25 mln? - la domanda retorica -. La monumentale prestazione contro il Milan lo ha confermato tra i top difensori mondiali: oggi vale almeno il doppio della cifra minima di cessione stabilita negli accordi con il Toro per il rinnovo del contratto".