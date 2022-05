La prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 19 maggio apre così: "Dybala, casa Inter. L'argentino ha acquistato un immobile a Milano proprio a due passi dalla sede nerazzurra", scrive il quotidiano di Torino, che in taglio basso aggiunge, in chiave scudetto: "Milan, Inter, amicizie e affari. Gli intrecci scudetto col Sassuolo nella volata tricolore".