"Derby totale, prima sentenza". Si apre così la prima pagina di Tuttosport in edicola domani. E ancora: "Stasera Inter-Milan (ore 21:00, Canale 5), in gioco la finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell’andata. È il super antipasto della volata Scudetto. Ore decisive anche per la cessione del club rossonero al fondo Investcorp".