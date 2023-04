Il titolo principale della prima pagina proposta oggi da Tuttosport è dedicato a Massimiliano Allegri:

Allegri a orologeria: dalla furia di San Siro al futuro in bianconero. Max, sotto stress, litiga con i dirigenti nerazzurri dopo Inter-Juve. Mentre cresce il malcontento dei tifosi per gioco e risultati, il club continua a confermarlo nonostante le voci su Tudor.

Poi si passa alla finale di Coppa Italia:

Per l'Inter c'è la Fiorentina. La squadra di Italiano gestisce in scioltezza il 2-0 dell'andata: lo stadio Franchi e Commisso comunque in festa per lo 0-0 con la Cremonese, sognando un trofeo che ai viola manca da 22 anni.