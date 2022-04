Paolo Maldini e Javier Zanetti che fuggono dallo stadio Meazza con la Champions in mano. I colleghi della Gazzetta dello Sport utilizzano questa immagine per introdurre l'argomento principale dell'edizione di oggi, martedì 29 marzo 2022, che non a caso occupa gran parte della prima pagina. "San Siro, addio: Milan e Inter pronte ad andare via - si legge -. Bloccato il progetto accanto al nuovo stadio, i club potrebbero costruire la nuova casa in un'altra zona: Sesto San Giovanni in pole".