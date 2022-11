Lo spazio in taglio alto della prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 15 novembre 2022, è dedicato al mercato delle milanesi. Se da una parte per il Milan c'è la suggestione Benjamin Pavard, che vorrebbe giocare con Olivier Giroud non solo nella Nazionale francese, in casa Inter si parla di contratti in scadenza da prolungare di due top in rosa: "Prima Skriniar, poi Dzeko: un rinnovo tira l'altro", si legge.