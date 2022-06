La Gazzetta dello Sport in edicola tra poche ore dedica spazio anche al mercato dell'Inter, con i nomi di Romelu Lukaku e Paulo Dybala sempre al centro dei discorsi:

Inzaghi vota Lukaku: Simone vuole a tutti i costi il gigante e spinge per il ritorno. Non soltanto Dybala nel progetto nerazzurro. Da Skriniar a Dumfries: come finanziare i colpi. C'è una super idea: Paulo e Romelu insieme con Lautaro.