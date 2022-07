“È già Milan”. Si apre così La Gazzetta dello Sport in edicola domani dopo la vittoria per 2-0 in amichevole contro il Marsiglia. Spazio anche a un’intervista a Locatelli: “La Juve non si nasconde, puntiamo allo Scudetto”. Parla anche Ronaldo il Fenomeno: “Sì, il Diavolo c’è. Ma sarà una lotta tra Inter e Juve come ai miei tempi”.