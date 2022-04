Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: "Ultima chiamata - si legge -. Derby d'Italia senza appello: Juve per il sorpasso, Inter per lo scudetto". "Allegri punta su Dybala-Vlahovic. Inzaghi non molla: 'Una finale' ". Di spalla, spazio a Napoli e Roma, che affronteranno Atalanta e Sampdoria in trasferta con un Mertens in più e uno spirito da derby in più: "C'è Mertens per Spalletti"; "Mou, la Roma del derby".