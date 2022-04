Spunta una nuova pista italiana per la Joya. Lo riferisce la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 7 aprile: "Premier o Milan: la scelta di Dybala. Due inglesi su Paulo che torna a guardare a un'italiana", scrive il quotidiano romano, che aggiunge in taglio alto: "E' allarme: la Serie A sta rinunciando alla fantasia. Il campionato, perso Insigne, sta salutando l'argentino: Arsenal e Newcastle ci provano".