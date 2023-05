La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, venerdì 26 maggio, in apertura presenta un titolo forte: "Juve in ostaggio. Giuntoli sempre in stand by e anche Allegri attende risposte", si legge.

Più sotto e in piccolo un box dedicato all'Inter: "Lautaro ora punta Haaland. Con l'Inter 101 gol in tre stagioni e bacheca piena. Serena: 'Somiglia a Tevez e Aguero'".