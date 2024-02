Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: “La stella di Lautaro. Il Toro punta al record di gol di Ciro e Higuain, al capitano servono 15 reti nelle prossime 12 partite. L’Inter sfida l’Atalanta non solo per il +12. Simone affronta Gasperini senza Calhanoglu né Thuram, spazio a Asllani e Sanchez”.