"Inter tra la Coppa e Demiral". Questo il titolo che compare in taglio basso sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 31 gennaio 2023, e che riassume i temi più caldi in casa nerazzurra: il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e il rinforzo da acquistare in caso di addio di Skriniar nelle prossime ore. "Il caso Skriniar tiene banco alla vigilia: Marotta tratta il difensore di Gasperini per l'eventuale partenza verso Parigi del capitano che è stato convocato", si legge ancora.