"Inter, fai presto" è il titolo di apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport per la sua prima pagina, dove si parla della prima vera amichevole dei nerazzurri ma anche di mercato:

Il pari con l'Al-Nassr di Ronaldo mostra i limiti dell'attacco nerazzurro. Frattesi salva Inzaghi a corto di punte: serve l'affondo per Balogun. Il centravanti dell'Arsenal lasciato fuori da Arteta: è l'occasione per stringere i tempi dell'intesa. In porta Sommer pronto alla firma.