“Inter, che schiaffi”. Si apre così l’edizione del Corriere dello Sport in edicola domani. "Perde 4-2 contro il Villarreal: la difesa sbanda, scatta l’allarme. Tra sei giorni il debutto in campionato: la squadra non funziona. I gol di Lukaku e D’Ambrosio non bastano: gli spagnoli dominano”.