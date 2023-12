Le pagelle di Tuttosport inquadrano la prestazione di un'Inter non troppo brillante, ieri al Meazza. Voto 6 a Sommer, poco impegnato, così come a Darmian che fa il suo senza brillare e Carlos Auguto, sempre più a suo agio come braccetto. Poco sopra Acerbi, 6,5, un leader che anche negli ultimi minuti resta avanti e infonde la sua cattiveria alla squadra.

Prende un 6,5 Cuadrado, che riesce a tenere botta facendo sempre la cosa utile alla squadra. Sufficienza per Frattesi (cresce alla distanza ma non approfitta della palla-gol offertagli da Thuram al 55') e Calhanoglu. Solo 5,5 per Mkhitaryan, qualche luce ma più ombre, ed anche per il suo sostituto Barella che non riesce ad incidere. Dimarco 6, non sfonda.

In attacco 5,5 per Sanchez e per Martinez ("Torna un giocatore normale") mentre Thuram è da 6,5: quando prende palla e ha spazio sembra di un altro pianeta. Voto 5 ad Arnautovic, non dè pericolosità alla squadra. Infine il 5,5 a Inzaghi, sembra accontentarsi del pari.

Nella Real Sociedad diversi 6,5 a Le Normand, Merino, Zubimendi, Kubo e al tecnico Alguacil. Voto 6 all'arbitro.