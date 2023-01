Inter-Parma ha sancito la qualificazione dei nerazzurri ai quarti di finale di Coppa Italia, ma la prova non è stata positiva. Le pagelle di Tuttosport sono in linea con una prestazione complicata. Voto 6 a Onana, De Vrij, Bastoni. Un 5 a D'Ambrosio, ma in difesa anche un 7 ad Acerbi e il 6 a Dimarco.