Nelle valutazioni di Tuttosport, Lautaro Martinez e Joaquin Correa sono stati i peggiori in campo dell'Inter, ieri battuta dal Bayern Monaco nell'ultima gara del girone C di Champions inutile ai fini della classifica. Il Toro in pagella si becca un cinque, sostanzialmente per gli errori macroscopici commessi nelle due aree di rigore: "Mette alto sul suggerimento di Gosens a porta vuota, poi permette a Pavard di saltare indisturbato". Diverso, pur con lo stesso voto, il discorso del Tucu, completamente avulso dalla manovra: "Gli riescono troppe poche cose per uscire con la sufficienza". Insufficienti anche le prove di Asllani (Qualche bella apertura, ma ha sul groppone la mancata copertura su Choupo-Moting sul 2-0) e De Vrij (Abbastanza bene nel primo tempo, nella ripresa dorme sul raddoppio). Promossi tutti gli altri, in particolar modo Barella e Acerbi, gli unici a strappare un 6,5: