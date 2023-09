Brutte pagelle per l'Inter su Tuttosport. A partire dal 4,5 preso da Sommer, a causa del gol di Bajrami ("ce l’ha abbastanza sul groppone e pesa nel risultato finale"). Insufficienti anche Darmian (5,5) e soprattutto Baastoni (5) perché "nella ripresa quel geniaccio di Berardi dalle sue parti fa sfracelli". Si salva Acerbi, 6, che "tiene a bada bene Pinamonti".

Bene Dumfries con il suo 6,5, unico positivo della mediana, "una partita da protagonista". Al contrario di Barella (5), di Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco (tutti 5,5 come il subentrato Frattesi). Voto 6,5 per Thuram, "probabilmente il più positivo in campo per l’Inter, infatti non si capisce il suo cambio", mentre Sanchez prende un 5 e anche Martinez si ferma al 5,5. Bocciato Inzaghi: "Prima sconfitta per l’Inter in campionato che a un certo punto è sembrata incartarsi da sola, e i quattro cambi insieme non hanno aiutato".

Nel Sassuolo 7 a Consigli, Erlic, Bajrami, Dionisi e 8 a Berardi. Voto 6 a Massimi: "Manca un giallo a Bastoni, tutte le decisioni importanti non le ha sbagliate".