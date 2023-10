Da Sommer fino a Lautaro, Tuttosport promuove tutta l'Inter che ieri ha superato il Benfica solo 1-0 ma dominandolo per tutto il secondo tempo. Lo svizzero merita 6,5, secondo i colleghi del quotidiano torinese, perché la parata che fa su Aursnes "è fondamentale", mentre il Toro è da 7 perché "nella ripresa dà la carica colpendo due clamorosi legni che anticipano l’1-0".

Lo stesso voto dell'argentino lo strappano Pavard, che "alla prima a San Siro si conferma di altra categoria", Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram. Mezzo voto in meno per Acerbi, Bastoni e Dumfries. Il migliore è Barella, 7,5: "È dappertutto.

Ci prova di destro, Trubin gli dice di no, poi l’assist per la traversa di Lautaro e un’altra occasione. In più una gran chiusura su Neres", il giudizio di TS.