Non positivissime le pagelle dell'Inter da Tuttosport. Il migliore è nettamente Sommer, "attento su Kubo e Mendez, è miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Oyarzabal a inizio ripresa che tiene in piedi i suoi". Non vanno male nemmeno Pavard (6,5, nonostante abbia di fronte lo scatenato Barrenetxea è fra i migliori) e De Vrij (6, alcune chiusure decisive). Sufficiente anche Acerbi, mentre Bastoni si prende un 4.

Male la linea mediana. Voto 5,5 per Dumfries (grande sofferenza con Barrenetxea e Tierney), Barella e Mkhitaryan ("lontana l'onnipresenza nel derby") e 5 per Asslani ("Non è Calhanoglu e si vede"). Buona la prova di Carlos Augusto, 6,5: "Debutto in Champions, non sfigura su Kubo e spinge nel finale".

Brutto 4 per Arnautovic, "a dir poco insufficiente". Molto meglio Thuram, 6,5: "Porta comunque una scossa". "Assente per 88'" Martinez che però segna il gol decisivo per il pari e prende 6,5. Sufficienza per Inzaghi: "Inter spaesata e distratta - colpa più dei singoli che suoi -, ma con i cambi la raddrizza e il pari è oro".

Nella Real Sociedad addirittura ng per il portiere Remiro, 7 a Tierney, Mendez, Merino e al tecnico Alguacil. Voto 7,5 per Barrenetxea. Pagella da 6,5 per Oliver nonostante la svista sul rosso (poi tolto) a Barella.