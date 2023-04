Pagelle più che positive, vista la finale raggiunta, per l'Inter su Tuttosport dopo la gara di ieri contro la Juventus. Si parte con un 7 a Onana, "vola su Kostic ed è bravo a inizio ripresa su Locatelli. In più risponde sempre presente con autorevolezza nelle uscite e quando si tratta di gestire il giropalla".

Bene il trio difensivo, 6,5 a Darmian ("solita prestazione di sostanza"), 7 ad Acerbi ("con Milik iniziano i problemi, ma lui li risolve senza neanche spettinarsi") e 6 a Bastoni ("Fa tutto per bene"). Voti alti in mediana, il 6,5 a Dumfries è il più basso tra quelli dei titolari. L'olandese, "con la sua fisicità, è una spina per la difesa bianconera". Poi iniziano i 7, per Barella ("l’assist a Dimarco è un cioccolatino"), Calhanoglu e Dimarco ("gol attaccante provetto"), con addirittura un 7,5 per Mkhitaryan ("Fa sempre la cosa giusta, stravincendo il duello con Miretti"). Voto 6 per il subentrato Brozovic.

In attacco 6 a Dzeko, che lavora come uno sgobbone, stesso voto per Lukaku dalla panchina. Voto 6,5 per Martinez: "Era dal Mondiale che non si vedeva un Lautaro così cattivo”. Inzaghi si merita un 7.

Nella Juventus 7 a Perin, 5 a Bremer, Kostic, Chiesa e Allegri.