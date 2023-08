Più promossi che bocciati in casa Inter, secondo le pagelle di Tuttosport, ma resta comunque una prova con qualche "macchia" quella di ieri con l'Egnatia. Davanti a tutti Lautaro Martinez con il suo 7. "Peccato che Sherri sia in gran serata, altrimenti andrebbe oltre la doppietta". Voto 6,5 a Barella, "un gol spettacolare", così come al giovane e promettente Stabile. Sufficienti Sommer, Darmian, De Vrij, Mkhitaryan ("si divora una bella chance solo davanti a Sherri, ma la corsa e gli inserimenti sono quelli dei giorni migliori") e Dimarco.

Rimandati Bastoni e Calhanoglu con un 5,5, il primo per l'errore in occasione del vantaggio ospite. Bocciati Dumfries e Thuram con un 5. "L’intesa con Lautaro va ancora trovata, anche perché quando l’argentino gli dà un bel pallone al 40’ lui ciabatta fuori", si legge riguardo al francese.