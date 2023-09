Ampio spazio anche su Tuttosport per la prova dell'Italia, con protagonisti diversi giocatori dell'Inter. Nelle pagelle, sufficienza per Bastoni: "Qualche affanno, qualche bel recupero. A tu per tu con Dovbyk, deve mettersi d’impegno". Male, invece, Dimarco: l'interista "ha sulla coscienza il gol dell’1-2: è quasi blasfemo nel vanificare il precedente miracolo offerto da Donnarumma".

Voto 6 a Barella che "contro la Macedonia era stato leader, e non solo in mezzo al campo. Ieri è apparso meno brioso, ma comunque la sua parte la fa". Un 8 pieno per Frattesi: "A segno, come capitato contro l’Olanda: 3 gol nelle ultime 2 partite. Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, fulmineo e ficcante. Sempre".