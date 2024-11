Pagelle dai giudizi opposti quelle stilate da Tuttosport all'indomani dal match del Bentegodi dove i campioni d'Italia hanno calato una manita senza insaccare gol. Se per i padroni di casa fioccano le insufficienze, con un'unica sufficienza per Tengstedt (e due miseri 5,5 e un 5) in un mare di 3 e 4, diversa è la media voti dei nerazzurri: il voto più basso è il 6 di Sommer, pervenuto solo sul colpo di testa di Daniliuc, e quello di Zielinski, "unico dei giocatori entrati nella ripresa che merita voto per il gran tiro parato da Montipò".

Mezzo punto in più dello svizzero per Bastoni, Darmian, Mkhitaryan e Carlos Augusto. Due soli i 7, per Barella e Asllani; mentre meritano il mezzo punto in più due dei quattro marcatori della giornata, Bisseck e De Vrij: il primo "è il più intraprendente dei 'braccetti' e viene premiato dal gol, segnato con il piglio del centravanti", il secondo, subentrato ad Acerbi al 15esimo, "nella prima azione che fa, 'rompe' la linea del Verona dando il via all’azione del primo gol. Poi, su assist di Asllani, pure lui mette il nome alla voce 'marcatori'. A corredo fa 140 passaggi ai compagni, record quest’anno in A" si legge nel giudizio di TS. Stesso voto anche per Inzaghi, che prima fa la sua "'inzagata' di giornata" schierando Correa titolare poi, con coraggio, passa ad un inedito 4-2-3-1.

Migliori in assoluto e meritevoli di un bell'8 in pagella invece Thuram e Correa: il francese "spacca in due la gara con l’assist a Correa sul gol rompighiaccio per poi chiudere la pratica con una doppietta, approfittando dell’applicazione disastrosa del fuorigioco da parte degli avversari"; l'argentino invece, "ricambia la fiducia che gli dà Inzaghi con un gol, due assist (di cui uno di tacco) e due traverse" e si prende finalmente gli applausi.