Prende un 5,5 De Vrij e un 6 Bastoni . Sale invece al 6,5 Darmian . "Dove lo metti, si ritaglia un vestito su misura". Poi si torna giù, 5 a Barella , che "passa più tempo a questionare con l’arbitro che a giocare". E' invece "pimpante" Asllani , voto 6, che lo sostituisce. Lo stesso per Calhanoglu , regista titolare, "nonostante Bajrami alle calcagna". Male Mkhitaryan , 5, "ai margini della partita". Sufficiente Dimarco , "tra i pochi a non essersi fermato a Riad". Anche Gosens "entra bene", voto 6.

Le pagelle di Tuttosport condannano la prestazione dell' Inter . In primis Onana , voto 5: "Sul tiro di Baldanzi non fa davvero una gran figura". Fa peggio Skriniar , 4: visti anche i mancati fischi "la sciocchezza (quando è già ammonito) che commette piantando il piedone sulla testa di Caputo è ancora più grave".

Male davanti. Un 5 a Martinez, "pure con tutta l’artiglieria schierata, non trova mai il guizzo buono". Scende a 4,5 Correa. "Inzaghi lo schiera sperando che un golletto lo sblocchi, invece - al solito - non ne azzecca una". Stesso voto per Bellanova: "Si presenta regalando una palla gol all’Empoli. I mugugni dei loggionisti non lo aiutano, ma lui non fa una cosa giusta".

Si prende un 5 anche Inzaghi: "Con Lukaku a mezzo servizio e un tour de force all’orizzonte, provare a rimettere in palla Correa ha senso visto che Dzeko rischia di fondere il motore, però l’espulsione di Skriniar manda a rotoli il piano. Però avrebbe dovuto mettersi subito a quattro con due punte perché con il solo Lautaro in attacco l’Inter non è mai riuscita a rimontare".

Tanti 7 nell'Empoli: Luperto, Bandinelli, Bahrami, Caputo. E un 8 a Zanetti. Voto 6,5 all'arbitro Rapuano: "Le decisioni importanti le azzecca tutte, manca un’ammonizione a Barella per un calcione a Parisi".