Nelle pagelle di Tuttosport vengono premiati in tanti. Sufficiente Onana, che sui gol non può nulla. Stesso voto per Darmian, mentre Acerbi sfodera una prestazione da 7 e Bastoni arriva a 6,5 nonostante sia (per il quotidiano) "insieme a Darmian il primo responsabile dell’1-1, perché non scala rapidamente su Rafa Silva".

voto 6,5 anche per Dumfries, che "controlla le avanzate di Grimaldo e prova a metterlo in difficoltà". Strepitoso Barella, 7.5, "ancora una gemma in Europa". Meno bene, ma sufficiente, Brozovic: "Stacca troppo presto la spina". Ottimo Mkhitaryan con il suo 7: "Moto continuo, aiuta in interdizione ed è sempre un punto di appoggio nelle ripartenze". Per Dimarco è 7,5: "sulla sinistra a getto continuo: l’assist per Lautaro è solo da spingere in porta".

In attacco sufficienza per Dzeko, "fatica a incidere". Molto diversa la prova di Martinez, 8: "Vivo, elettrico. Corre e pressa. Riesce spesso a ripartire saltando gli avversari. Nella ripresa ritrova la gioia personale". Bene anche Correa con il suo 7, solo 5,5 per Lukaku. Voto 7 anche per Inzaghi.

Nel Benfica, tanti 5 tra cui quello a Joao Mario, un 4 a Gonçalo Ramos. L'arbitro Del Cerro Grande prende un 7.