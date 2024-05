Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport spicca Marko Arnautovic, il migliore con il suo 7 grazie a una doppietta da rapace: avesse sempre avuto questa efficienza, sottolinea la rosea...

Sufficienza per Audero, molto sicuro nelle uscite, e per Bisseck che sbaglia sull'1-1 ma governa col fisico. Voto 6 anche per Carlos Augusto, 5,5 invece per Acerbi in difficoltà contro la velocità dei gialloblu. Stesso voto per Dumfries, che gioca un po' con la testa tra le nuvole. A centrocampo bene Frattesi, 7 con un assist e l'ennesimo gol sfiorato.

Sufficienze per tutti gli altri: Calhanoglu, Barella (grave palla persa ma anche assist magnifico sul pari), Dimarco, Thuram, Cuadrado, Buchanan, Sanchez (murato da Perilli e poi gelato dal Var) e Inzaghi. Voto 6,5 invece per Di Gennaro che salva la porta due volte.