Pagelle positive per l'Inter dopo la gara con l'Empoli, una sola insufficienza e qualche picco. Audero tra i pali prende un 6,5, mentre in difesa Pavard e Acerbi si fermano a 6 e Bastoni arriva al 7 ("Lucido e ispirato") grazie a un assist e un palo.

A centrocampo sufficiente Darmian, meglio Dufmries che prende posto a destra a gara in corso e in quattro minuti mette un assist. Voto 6,5 per l'olandese come per Barella, mentre Calhanoglu e Asllani si fermano al 6. Arriva al 6,5 anche Mkhitaryan, inesauribile nel proporsi e vicino al gol anche nella ripresa. Palma del migliore per Dimarco, 7,5, al record di gol in un singolo campionato. Carlos Augusto gli subentra e prende un 6.

Davanti sufficienza per Thuram ("lega i reparti e produce"), mentre l'unica insufficienza la prende Martinez, 5,5. Bene Sanchez, 6,5 col secondo gol nelle ultime tre gare a San Siro. Inzaghi prende un 6,5: cambia la musica con due sostituzioni in simultanea.