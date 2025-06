L'Inter Under 23 parteciperà al campionato di Serie C 2025/26. L'ufficialità è arrivata nella giornata di oggi con il ripescaggio dei nerazzurri dopo la decisione della Covisoc di accettare 56 domande di partecipazione su 57: l'organo di controllo ha respinto solo quella della Spal. Il Milan Futuro retrocederà dunque in Serie D.

"L’Inter nell’apposita graduatoria per i ripescaggi era prima dunque bastava un semplice 'no' da parte del Covisoc per aprire la strada al calcio professionistico - spiega SportFace.it -. Come detto, ora i nerazzurri dovranno iniziare a programmare poiché la stagione è alle porte con meno di due mesi di tempo". La certificazione dovrebbe arrivare il 19 giugno col Consiglio FIGC.

